Песков прокомментировал фото Путина с Вагнером

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о происхождении появившейся в сети фотографии, на которой запечатлен глава РФ Владимир Путин и Дмитрий Уткин (Вагнер), группа которого могла принимать участие в боевых действиях на территории Донбасса.

По словам Пескова, фото могло быть сделано во время торжественного приема в Кремле, состоявшегося 9 декабря 2016 года.

- В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было, - цитирует «Интерфакс» слова пресс-секретаря главы государства.

Ранее в пресс-службе президента подтвердили, что Уткин был приглашен на прием в Кремль по случаю Дня Героев Отечества в числе других героев России и кавалеров орденов Мужества. При этом Песков заявил, что не знает о том, участвовал ли Уткин в боевых действиях в Донбассе или Сирии.

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