Песков призывает не верить данным о планах США бомбить сирийскую армию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не стоит относиться серьезно к заявлениям о возможных атаках США на сирийскую армию.
– Это же сообщения без конкретного источника, такие, висящие в воздухе, поэтому пока нет оснований относиться к ним серьезно, – считает Песков. По его словам, применение Пентагоном более жесткого сценария маловероятно, сообщает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает варианты поддержки оппозиции в Сирии. В числе возможных вариантов рассматривались нападения на правительственную армию.
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