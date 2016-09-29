Песков призывает не верить данным о планах США бомбить сирийскую армию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не стоит относиться серьезно к заявлениям о возможных атаках США на сирийскую армию.

– Это же сообщения без конкретного источника, такие, висящие в воздухе, поэтому пока нет оснований относиться к ним серьезно, – считает Песков. По его словам, применение Пентагоном более жесткого сценария маловероятно, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает варианты поддержки оппозиции в Сирии. В числе возможных вариантов рассматривались нападения на правительственную армию.