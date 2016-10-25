Песков призывает не путать цензуру и участие государства в российской культуре
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что цензура в искусстве недопустима.
- Цензура недопустима. Неоднократно эта тема обсуждалась на встречах президента с представителями театральной, кинематографической общественности. Но при этом надо четко дифференцировать те постановки и произведения, которые ставятся или снимаются на государственные деньги или с привлечением каких-то других источников финансирования, - цитирует его «Интерфакс».
Так он прокомментировал высказывание художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина. Райкин заявил, что в стране усиливаются цензура и давление.
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