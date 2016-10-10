Песков призвал к терпению в решении спора России и Японии по Курильским островам

В решении территориального спора между Россией и Японией по Курильским островам требуется большое терпение и взвешенность, рано или поздно стороны придут к консенсусу в этом вопросе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Что касается территориального спора, то там требуется большее терпение, там требуется поэтапный подход. Главное – там требуется надежная база в плане взаимного доверия, которая рождается во время развития торгово-экономических отношений. То есть идем мы очень правильным путем, и есть повод для оптимизма, но какие именно будут формулировки достигнуты – пока не скажет никто, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам руководителя пресс-службы Кремля, обе стороны отмечают положительную динамику в диалоге, и в этой связи следует отметить конструктивизм Токио.

- Прорыв в отношениях с Японией теоретически возможен, он рано или поздно наступит, рано или поздно некий консенсус будет достигнут, но прорыв нужно тщательно готовить, - подчеркнул Песков, напомнив, что в декабре президент РФ Владимир Путин намерен нанести визит в Японию – либо в Токио, либо в одну из префектур страны.