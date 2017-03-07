Песков призвал США прекратить антироссийскую истерику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Вашингтон прекратить истерику, наносящую вред отношениям России и США.

По его словам, попытки обвинить Москву во вмешательстве в президентские выборы в США говорят лишь о слабости Соединенных Штатов.

- Настало время кому-нибудь в США задаться вопросом: «Разве мы настолько слабы, что страна могла вмешиваться в наши внутренние дела и влиять на нашу избирательную систему?», - отметил Песков, подчеркнув, что Россия не собирается вмешиваться во внутриполитическую жизнь США.

Песков также отметил, что Москва заинтересована в предсказуемом партнере для ведения диалога, выразив сожаление, что в настоящее время нет комфортных условий для диалога между РФ и США.

Кроме того, представитель Кремля назвал «эмоциональным экстремизмом» развернувшуюся в США антироссийскую кампанию, в ходе которой постоянно предпринимаются попытки представить любые контакты с представителями Москвы в негативном свете. Об этом сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на интервью Пескова телеканалу CNN.