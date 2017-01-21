Песков предложил не ждать встречи Путина и Трампа в ближайшее время

В ближайшее время не стоит ожидать встречи президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Трамп в первую очередь занят американскими делами. Однако он не исключил, что дата встречи может обсуждаться во время телефонного разговора двух президентов, добавив, что скорее можно говорить о встрече в ближайшие месяцы, но никаких точных сведений о сроках или месте проведения пока нет.

Ранее британские СМИ сообщили о возможной встрече лидеров США и России в Исландии, однако представители обеих сторон опровергли слухи. Об том сообщает «РИА Новости» .