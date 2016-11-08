Песков поучаствует в онлайн-чтениях романа «Мастер и Маргарита»

Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, что собирается принять участие в проекте онлайн-чтений романа Булгакова «Мастер и Маргарита». В рамках проекта выступят более 500 чтецов, которые в прямом эфире прочтут весь роман за два дня в прямом эфире на YouTube.

- Мне нравится этот проект, и роман мы все любим с детства, - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее, Дмитрий Песков имел опыт участия в подобных чтениях. В октябре 2014 года он прочел отрывок из романа «Анна Каренина» в рамках проекта «Каренина. Живое издание».

Мультимедийный проект Google "Мастер и Маргарита: я там был" приурочен к 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова и 50-летию первого издания романа, сообщается в информационном агентстве.

Проект уникален не только благодаря основной задумке его авторов, но и благодаря использованию современных технологий совмещения нескольких изображений или кадров в одной композиции, обзорному формату видео (360 градусов). По словам авторов проекта, все задействованные опции помогут «буквально оказаться в центре одной из самых запоминающихся сцен романа - на балу у сатаны".

Среди участников проекта знаменитые актеры, певцы, телеведущие и журналисты России, в том числе: Игорь Золотовицкий, Ирина Безрукова, Алиса Гребенщикова, Елизавета Арзамасова, Дмитрий Хрусталев, Диана Арбенина и Юлианна Караулова, телеведущий и спортивный комментатор Виктор Гусев.

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