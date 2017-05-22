Песков пообещал сообщить о возможном визите Путина в Париж
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно объявить о визите российского главы Владимира Путина в Париж.
«Мы своевременно сделаем объявление», - сообщил Песков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о предстоящем визите Путина во Францию.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила, что президент РФ 29 мая совершит незапланированный визит во Францию, чтобы лично познакомиться с новым президентом республики Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает «ТВ Центр».
Следующая новость Таксист ограбил гражданина США в Москве
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии