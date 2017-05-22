Песков пообещал сообщить о возможном визите Путина в Париж

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал своевременно объявить о визите российского главы Владимира Путина в Париж.

«Мы своевременно сделаем объявление», - сообщил Песков, комментируя появившуюся в СМИ информацию о предстоящем визите Путина во Францию.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила, что президент РФ 29 мая совершит незапланированный визит во Францию, чтобы лично познакомиться с новым президентом республики Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает «ТВ Центр».