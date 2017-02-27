Песков подтвердил внимание Кремля к инициативе отменить статью о митингах

Различные ведомства, призванные оценивать общественные инициативы в области законодательства, так или иначе рассмотрят предложение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой отменить статью УК РФ о нарушении правил проведения митингов. Это заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, нет сомнений, что подобные инициативы заслуживают внимания, и они скрупулезно изучаются ведомствами, которые «должны давать свое заключение, высказывать свою точку зрения», - передает РИА Новости.

«Думаю, что, так или иначе, это будет рассмотрено и на этот раз», — заметил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать отношение Кремля к такого рода законодательным предложениям.