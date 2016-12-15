Песков подтвердил присутствие на приеме в Кремле воевавшего в Донбассе Уткина
Принимавший участие в боевых действиях на территории Донбасса Дмитрий Уткин действительно присутствовал на приеме в Кремле 9 декабря по случаю Дня Героев Отечества. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Дмитрий Уткин действительно был. Он кавалер орденов Мужества и он был действительно от Новгородской области, - цитирует Пескова «Интерфакс».
По словам руководителя пресс-службы Кремля, на прием приглашались Герои России и кавалеры орденов Мужества.
Песков затруднился ответить на вопрос, находятся ли сейчас бойцы Уткина, именуемые «группой Вагнера», в Сирии, а также отметил, что не располагает информацией о том, как именуют Уткина в СМИ и какие действия ему приписывают.
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