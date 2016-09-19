Песков подтвердил отставку Хабирова
В Кремле заявили об отставке куратора Госдумы Радия Хабирова. СМИ отмечают, что его место займет Сергей Смирнов.
– Насколько мне известно, Хабиров уходит из управления по внутренней политике. Или уже ушел, или уходит, точно я не знаю, я не видел это распоряжение по Администрации, это не указная должность,– сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле также уточняют, что куратор Госдумы уходит по собственному желанию, сообщает РИА "Новости".
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