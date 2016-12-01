Песков подтвердил намерение сбивать украинские ракеты около Крыма
Россия будет сбивать украинские ракеты во время заявленных министерством обороны Украины стрельб 1 и 2 декабря, если от них будет исходить опасность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков газете «Ведомости».
По его словам, такая информация содержится в переданной на прошлой неделе Украине ноте.
30 ноября на сайте «Украинской правды» было опубликовано официальное письмо Минобороны России, адресованное украинскому оборонному ведомству из-за ракетных учений вблизи Крыма, в котором говорится о том, что в случае, если стартовавшие ракеты создадут угрозу российским объектам, будут нанесены ответные удары для уничтожения средств их пуска.
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