Песков подтвердил намерение сбивать украинские ракеты около Крыма

Россия будет сбивать украинские ракеты во время заявленных министерством обороны Украины стрельб 1 и 2 декабря, если от них будет исходить опасность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков газете «Ведомости».

По его словам, такая информация содержится в переданной на прошлой неделе Украине ноте.

30 ноября на сайте «Украинской правды» было опубликовано официальное письмо Минобороны России, адресованное украинскому оборонному ведомству из-за ракетных учений вблизи Крыма, в котором говорится о том, что в случае, если стартовавшие ракеты создадут угрозу российским объектам, будут нанесены ответные удары для уничтожения средств их пуска.