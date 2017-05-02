Песков подтвердил информацию о телефонных переговорах Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что президенты России и США проведут сегодня вечером телефонные переговоры.
«Разговор подтверждаем», — сказал Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. По информации Белого дома, беседа может состояться 2 мая в 19:30 по московскому времени. Ожидается, что главы государств в ходе беседы обсудят конфликт в Сирии, сообщает «Национальная служба новостей».
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