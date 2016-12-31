Песков «перевел» знаменитую фразу Лаврова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал гостем юмористического шоу НТВ "Международная пилорама". По просьбе ведущего Тиграна Кеосаяна Песков прокомментировал знаменитую фразу министра иностранных дел России Сергея Лаврова "Дебилы, ...", которую дипломат произнес на одной из пресс-конференций в адрес шумевших журналистов.

Кеосаян спросил официального представителя Кремля, как бы тот перевел эту фразу. Песков ответил, что сказал бы "Козлы, …"

Также пресс-секретарь главы государства рассказал о реакции Владимира Путина на его закрытые глаза во время одной из речей президента. По словам Пескова, во время послания президента Федеральному собранию камера поймала его с закрытыми глазами и Путин позже указал ему на это.

Песков назвал этот момент "максимальной концентрацией". Пресс-секретарь утверждает, что иногда он закрывает глаза, чтобы лучше понять смысл сказанного главой государства, приводит слова Пескова РИА Новости.

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