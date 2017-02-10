Песков переадресовал Киеву вопросы СМИ о танках в Донбассе
Россия не имеет никакого отношения к танкам, на которых воюют ополченцы Донбасса, заявил пресс-секретарь президента РФ.
По словам Дмитрия Пескова, Москва не поставляет в Донбасс танки, о происхождении этих машин лучше спросить у официального Киева.
«Это (Донбасс) все-таки Украина, это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина», - приводит ТАСС комментарий Пескова. Поэтому, считает он, именно у Киева надо спрашивать, почему в Донбассе сложилась такая ситуация. «Естественно, (танки поступили в Донбасс) не из России», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента
Он также добавил, что в Киев нужно адресовать и вопросы о том, почему «буксует» реализация минских договоренностей.
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