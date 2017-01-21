Песков ответил на вопрос о выполнении РФ Минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выполнять минские соглашения должны Украина и Донбасс, а не Россия.

Он уточнил, что Россия должна гарантировать выполнение минских соглашений вместе с Францией и Германией, а выполнять их должны Киев и представители Донбасса.

Кроме того, Песков заметил, что вопрос санкций и сокращение ядерных вооружений РФ и США – «разные измерения».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций, сообщает «РИА Новости».