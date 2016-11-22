Песков ответил на сравнение состояния экономики России с инфарктом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывание советника президента России Сергея Глазьева о том, что российская экономика близка к инфаркту миокарда, его личным мнением, отметив, что в Кремле с ним не согласны.

- Глазьев в данном случае высказывал исключительно личную точку зрения. Мы ее не разделяем. Более того, ее не разделяют ведущие экономисты, которые курируют экономический блок, — сказал Песков, комментируя высказывание советника главы государства.

Ранее Глазьев заявил, что после перехода к свободному плаванию курса рубля экономика страны получила девальвационный скачок и инфляционный шок, от которого не может оправиться. - И наша макроэкономическая система подобна больному инфарктом миокарда», - сказал политик, добавив, что экономический рост «начал глохнуть» из-за решения ЦБ РФ поднять процентные ставки. Об этом сообщает «РИА Новости».

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