Песков ответил на слова Горбачева о создании нового государства в прежних границах СССР

Слова бывшего президента СССР Михаила Горбачева о возможности создания нового союзного государства в прежних границах СССР являются его личной точкой зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Это точка зрения Горбачева, и я не являюсь его пресс-секретарем, — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев допустил возможность создания нового союзного государства в прежних границах и с тем же составом на добровольной основе.