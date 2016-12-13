Песков ответил на слова Горбачева о создании нового государства в прежних границах СССР
Слова бывшего президента СССР Михаила Горбачева о возможности создания нового союзного государства в прежних границах СССР являются его личной точкой зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Это точка зрения Горбачева, и я не являюсь его пресс-секретарем, — приводит «РИА Новости» слова Пескова.
Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев допустил возможность создания нового союзного государства в прежних границах и с тем же составом на добровольной основе.
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