Песков дал оценку фотографии Путина с макияжем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отредактированный снимок Владимира Путина с макияжем, попавший в список Минюста, похабщиной.
Представитель Кремля отметил, что президент нечувствителен «к подобной похабщине».
«Но, естественно, есть же в нашем законодательстве определенный свод норм, направленных на защиту чести и достоинства гражданина и, в том числе, президента. Наверное, нужно руководствоваться этими нормами», — цитирует «РИА Новости» слова Пескова.
Он также пообещал выяснить, не являются ли подобные действия Минюста РФ превышением должностных полномочий.
Ранее Минюст обновил федеральный список экстремистских материалов, в их число внесен плакат с изображением Путина с нанесенным с помощью «фотошопа» макияжем.
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