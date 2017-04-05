Песков дал оценку фотографии Путина с макияжем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отредактированный снимок Владимира Путина с макияжем, попавший в список Минюста, похабщиной.

Представитель Кремля отметил, что президент нечувствителен «к подобной похабщине».

«Но, естественно, есть же в нашем законодательстве определенный свод норм, направленных на защиту чести и достоинства гражданина и, в том числе, президента. Наверное, нужно руководствоваться этими нормами», — цитирует «РИА Новости» слова Пескова.

Он также пообещал выяснить, не являются ли подобные действия Минюста РФ превышением должностных полномочий.

Ранее Минюст обновил федеральный список экстремистских материалов, в их число внесен плакат с изображением Путина с нанесенным с помощью «фотошопа» макияжем.