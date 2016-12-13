Песков отказался признать потерю Пальмиры уроном для репутации России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался признать, что захват Пальмиры боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) негативно повлияет на имидж России.

По его мнению, потеря Пальмиры – это удар по имиджу всего мира, а не только России.

Песков также отметил, что ситуация в Сирии все больше становится тупиковой, добавив, что Россия продолжит оказывать помощь Сирии в борьбе с терроризмом, а также противостоять мировым террористическим группировкам в целом.

Боевики ИГ смогли захватить город Тадмор, позже СМИ сообщили об отступлении сирийской армии от ранее освобожденной Пальмиры, которая вновь оказалась под контролем боевиков, сообщает интернет-издание Oane.ws.