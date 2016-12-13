Песков отказался признать потерю Пальмиры уроном для репутации России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался признать, что захват Пальмиры боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) негативно повлияет на имидж России.
По его мнению, потеря Пальмиры – это удар по имиджу всего мира, а не только России.
Песков также отметил, что ситуация в Сирии все больше становится тупиковой, добавив, что Россия продолжит оказывать помощь Сирии в борьбе с терроризмом, а также противостоять мировым террористическим группировкам в целом.
Боевики ИГ смогли захватить город Тадмор, позже СМИ сообщили об отступлении сирийской армии от ранее освобожденной Пальмиры, которая вновь оказалась под контролем боевиков, сообщает интернет-издание Oane.ws.
Следующая новость Белый дом рассчитывает на дипломатическое решение ситуации в Сирии
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии