Песков отказался комментировать слова Трампа о «крепком орешке» Путине

В Кремле не проводили «лингвистическую экспертизу» характеристики «крепкий орешек», данной президентом США Дональдом Трампом российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Как и русский язык, английский язык достаточно богат. Конечно, некоторые политики предпочитают использовать все богатство родного языка. В Кремле не занимаются лингвистическим анализом, - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Трамп, откликаясь на просьбу ведущего телеканала Fox, дал короткие характеристики нескольким предпринимателям и политикам. Российского коллегу американский президент назвал «крепким орешком».