Песков отказался комментировать публикацию «Мемориалом» имен сотрудников НКВД
Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отказался от комментария по поводу появления на сайте «Мемориала» справочника с именами сотрудников НКВД времен сталинских репрессий.
- Я оставлю, пожалуй, без комментария этот вопрос. Тема весьма чувствительная, очевидно, что здесь мнения расходятся у многих, существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем и те и другие иногда выступают весьма аргументировано, - цитирует Пескова ТАСС.
Ранее движение «Мемориал» опубликовало на своем сайте справочник о кадровом составе органов госбезопасности СССР за 1935-1939 годы, где представлены краткие данные о почти 40 тысячах сотрудниках НКВД, получивших звания в этот период.
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