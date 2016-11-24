Песков отказался комментировать публикацию «Мемориалом» имен сотрудников НКВД

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отказался от комментария по поводу появления на сайте «Мемориала» справочника с именами сотрудников НКВД времен сталинских репрессий.

- Я оставлю, пожалуй, без комментария этот вопрос. Тема весьма чувствительная, очевидно, что здесь мнения расходятся у многих, существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем и те и другие иногда выступают весьма аргументировано, - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее движение «Мемориал» опубликовало на своем сайте справочник о кадровом составе органов госбезопасности СССР за 1935-1939 годы, где представлены краткие данные о почти 40 тысячах сотрудниках НКВД, получивших звания в этот период.