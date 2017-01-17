Песков опроверг участие ВТБ в приватизации «Роснефти»

Кредитование ВТБ покупки пакета акций «Роснефти» нельзя расценивать как участие в приватизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подобный шаг не считается участием в приватизации по той причине, что ВТБ не стал в результате приобретателем акций.

При этом Песков подчеркнул, что это коммерческий вопрос, который ни коим образом не относится к кремлевской повестке дня.

Ранее стало известно о том, что банк ВТБ предоставил в декабре 2016 года бридж-кредит покупателям 19,5 процентов акций «Роснефти» на сумму 692 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.