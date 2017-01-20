Песков опроверг тезис «Трамп - наш человек»

Выступая в эфире телеканала «Россия 1», руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что большая ошибка считать, будто победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп - «наш человек».

- Это не наш человек, это человек американский. Это президент Соединенных Штатов Америки. Наверное, самая большая ошибка со стороны западных аналитиков, со стороны некоторых наших политологов полагать, что это наш человек, - цитирует Пескова ТАСС.

В том, что российско-американские отношения непросто будет вывести из кризиса, убедили слушания в сенате, на которых утверждались кандидатуры предложенных Тампом членов правительства. Все без исключения кандидаты на ключевые посты повторили антироссийскую риторику администрации Барака Обамы.