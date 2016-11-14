Песков опроверг слухи о досрочном проведении президентских выборов в России

Выступая в эфире телеканала «Дождь», руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что в России планируется провести досрочные президентские выборы в 2017 году.

- Таких планов никогда не было, — цитируют Пескова «Известия».

Ранее пресс-секретарь президента РФ уже называл разговоры о возможных досрочных президентских выборах в России схоластикой.

- Такого вопроса на повестке дня нет как такового. Идет обычная, достаточно напряженная работа. В Кремле таких обсуждений нет, — заявил Песков.