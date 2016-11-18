Песков опроверг информацию о дате обращения Путина с посланием к Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава РФ Владимир Путин обратится с традиционным посланием к Федеральному собранию РФ 8 декабря.

- Опять ошиблись, - сказал он, комментируя информацию СМИ о том, что послание намечено на 8 декабря.

Ранее газета «Известия» сообщила, что традиционное послание президента Федеральному собранию намечено на 8 декабря, а пресс-конференция с участием российских и западных представителей СМИ состоится 22 декабря. Об этом сообщает Интерфакс.