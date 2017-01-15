Песков опроверг данные о слежке за Трампом во время его визита в РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в последний раз новый президент США Дональд Трамп был в России в качестве предпринимателя. В Кремле заявили, что ежегодно Москву посещают тысячи бизнесменов и разведке РФ за ними следить незачем.

В Кремле отмечают, что разведка России занимается сбором данных о тех, кто может представлять угрозу стране. Компромат не является профильной деятельностью спецслужб. При этом Песков отметил, что в Москве рады предпринимателям, которые занимаются законной деятельностью, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в СМИ попал доклад российских спецслужб о компромате на Трампа. По информации прессы, у Трампа имелись законспирированные связи с Москвой. В Белом доме доклад назвали сфабрикованным.