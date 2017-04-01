Песков объяснил недоверие американцев к Путину антироссийской пропагандой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что низкие рейтинги одобрения Владимира Путина в США связаны с длительной антироссийской пропагандой.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала ABC, почему лишь 9% американцев положительно относятся к деятельности российского президента, Песков сказал: «Мы понимаем, что данные цифры вызваны тем, что на протяжении многих месяцев, более года, американское общество подвергалось серьезной антироссийской пропаганде». Он пояснил, что вследствие пропаганды граждане США считают, что «российские хакеры повсюду».

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что эта информация является ложью. Песков также заявил, что президент США Дональд Трамп значительно изменил свое мнение о России после избирательной кампании. Пресс-секретарь Владимира Путина считает отношения между двумя странами «худшими, чем во времена холодной войны».