Песков обвинил организаторов протестных акций в обмане и подкупе подростков

Люди, которые пришли на протестные мероприятия в нескольких городах России, где акции не были согласованы с местными властями, были сознательно обмануты организаторами. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Мы не можем относиться с уважением к тем, кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, по сути детей, призывая их, в том числе суля некие награды, принять участие в несогласованной акции в несогласованном месте, подвергая тем самым угрозе безопасность и даже жизнь этих детей, несовершеннолетних, - цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что власти Москвы в установленные законом сроки предложили организаторам мероприятия две альтернативные площадки, но эти предложения были отвергнуты, а акции были организованы на несогласованных площадках.