Песков обвинил Евросоюз в обмане ожиданий Турции

Турция превратилась по сути в прифронтовое государство в связи с тем, что Евросоюз обманул ожидания Анкары и не помогает решать миграционную проблему. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Мы знаем, что во многом ожидания Анкары оказались обманутыми со стороны Брюсселя и потому этот груз – проблему беженцев – Турция несет на своих плечах, - цитирует Пескова ТАСС со ссылкой на телеканал «Мир».

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Турция приняла на своей территории более двух миллионов беженцев из Сирии и с Ближнего Востока.

- Турция превратилась в достаточно опасное место для работы. Это все-таки прифронтовое государство. Давайте не забывать, что на протяжении нескольких лет Турция принимает у себя свыше двух миллионов беженцев из Сирии, из других государств, - отметил Песков.

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