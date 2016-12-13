Песков обещал проверить присутствие на приеме в Кремле воевавшего на Донбассе Уткина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о том, присутствовал ли на торжественном приеме в Кремле 9 декабря руководитель так называемой «группы Вагнера» Дмитрий Уткин.
- Мне нужно будет проверить список приглашенных. Я так не могу навскидку сказать, - сказал Песков.
Вместе с тем, он обещал выяснить, был ли Уткин на приеме и если да, то в каком качестве.
Ранее в СМИ появились сообщения о присутствии на торжественном приеме в Георгиевском зале Кремля 9 декабря Дмитрия Уткина, группа которого могла принимать участие в боевых действиях в Донбассе, сообщает «Интерфакс».
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