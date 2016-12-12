Песков назвал захват боевиками Пальмиры ударом по имиджу мирового сообщества

То, что боевики террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) сумели снова захватить древний сирийский город Пальмира, наносит урон имиджу всего мирового сообщества, а не России. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Пальмира это все-таки сирийский город. И это не Россия теряет Пальмиру, здесь нужно, мне кажется, корректно формулировать вопросы. Угроза потери Пальмиры — это урон для всего цивилизованного человечества, а не для России. Это урон для имиджа всего цивилизованного человечества, которое, будучи раздираемо противоречиями, будучи подвержено каким-то ангажементом, каким-то пониманием, которое не способствует налаживанию сотрудничества, которые сидят сложа руки и ничего не делают в реальности для того, чтобы бороться с этими международными террористами в лице «Исламского государства» (ДАИШ – запрещенная в РФ организация), — цитирует Пескова РИА «Новости».

Таким образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, является ли повторный захват Пальмиры боевиками ударом по имиджу России.

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