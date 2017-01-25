Песков назвал успешными переговоровы по Сирии в Астане

Переговоры по Сирии в Астане прошли успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сам факт встречи сторон в Астане является позитивным, поэтому эти переговоры в Кремле воспринимают положительно.

- Безусловно, обеспечена существенная поддержка женевского переговорного процесса, - цитирует ТАСС слова Пескова.

Он также выразил надежду, что итоги встречи в Астане помогут возобновить и контакты в рамках женевского процесса.

В переговорах, прошедших в столице Казахстана Астане 23-24 января, приняли участие единая делегация сирийской вооруженной оппозиции, представители официального Дамаска, Россия, Иран и Турция.