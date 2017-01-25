Песков назвал успешными переговоровы по Сирии в Астане
Переговоры по Сирии в Астане прошли успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сам факт встречи сторон в Астане является позитивным, поэтому эти переговоры в Кремле воспринимают положительно.
- Безусловно, обеспечена существенная поддержка женевского переговорного процесса, - цитирует ТАСС слова Пескова.
Он также выразил надежду, что итоги встречи в Астане помогут возобновить и контакты в рамках женевского процесса.
В переговорах, прошедших в столице Казахстана Астане 23-24 января, приняли участие единая делегация сирийской вооруженной оппозиции, представители официального Дамаска, Россия, Иран и Турция.
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