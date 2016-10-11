Песков назвал ПРО США угрозой нацбезопасности России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отметила факт угрозы национальной безопасности страны со стороны американской ПРО, сообщает «Интерфакс».
- Россия констатирует факт угрозы национальной безопасности, - отметил Песков.
- Польша, Румыния (...) Скажите, в Румынии, там стройка закончилась? - ответил Песков на вопрос журналиста, спросившего о возможном превосходстве ПРО США.
Ранее во вторник замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир отметил, что моделирование боевого применения средств противоракетной обороны (ПРО) США показало большую опасность для ядерного потенциала РФ и КНР, нежели считалось ранее.
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