Песков назвал «русофобию» инструментом президентской кампании в США

Во время предвыборных кампаний в США участники борьбы не гнушаются никакими методами, в том числе используют «русофобию» в качестве инструмента давления на электорат. Такое мнение высказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Русофобия – это вечный спутник за последние десятилетия американской электоральной системы, и каждый раз мы наблюдаем вот этот вот предвыборный цикл, который начинает сопровождаться всплесками русофобии. В этот раз русофобия была возведена на вершину этой избирательной кампании. Фактически мы все в шутку считаем, но так оно и было – Путин был абсолютно полноправным участником нынешней избирательной кампании, - цитирует Пескова ТАСС со ссылкой на телеканал «Мир».

По мнению пресс-секретаря президента РФ, демонизация России – лишь способ отвлечь избирателей от реального разговора о проблемах в экономике и безопасности США.

- Легче всего подменять это вот такой шумихой, навязыванием образом идеального зла в лице Путина и России, - заявил Песков.

По его мнению, победивший на выборах в США Дональд Трамп не относится в политической элите страны, и именно поэтому политическая элита его активно отторгала и до последнего не верила в то, что он сумеет получить поддержку большинства граждан США. А когда это случилось, нужно было искать какое-то обоснование, и оно нашлось: виновата Россия, вмешавшаяся в ход выборов.

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