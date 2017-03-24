Песков назвал провокацией призыв Навального принять участие в несогласованной акции
Митинг, который собирается организовать в Москве оппозиционер Алексей Навальный, не согласован с властями города, поэтому призывы к гражданам принять участие в акции являются провокацией. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Безусловно, мы наблюдаем за этим. Мы отмечаем заблаговременную работу, которую проводят московские власти и органы правопорядка, информируя граждан о том, что акции будут идти в нарушение закона, потому что они не были согласованы, - цитирует Пескова ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента РФ, власти Москвы ведут себя «очень корректно», тем не менее ряд лиц продолжают призывать граждан выйти на улицы.
- Это незаконно, это не что иное, как провокация, - заявил Песков.
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