Песков назвал причины национализации властями ДНР и ЛНР предприятий Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причины введения властями ДНР и ЛНР внешнего управления на украинских предприятиях.

По его словам, Донбасс оказался отторгнут своим государством, а блокада со стороны экстремистских элементов еще больше усугубила положение этих регионов.

- Поэтому, конечно, в какой-то степени можно понять те действия руководства этих регионов, которые отторгнуты своим государством. Речь идет о жизни нескольких миллионов людей, людям надо выживать, - цитирует ТАСС слова Пескова.

При этом он отказался комментировать, возможно ли открытие российского рынка для продукции этих компаний после их национализации властями ЛНР и ДНР.

Песков также отметил, что российская сторона будет делать все возможное для того, чтобы способствовать в целом разрядке напряженности на Донбассе, потому что это составные элементы процесса урегулирования.