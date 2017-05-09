Песков назвал причину отсутствия авиации на параде Победы в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену воздушной части праздничного парада Победы в Москве.

По его словам, сложившиеся плохие метеоусловия не позволили авиации пролететь над Красной площадью.

«Облачность была почти 150 метров. Согласно условиям безопасности, авиация ниже 500 метров облачности летать не должна», - цитирует «РИА Новости» слова Пескова.

Он также отметил, что для принятия решения об отмене воздушной части парада не нужно было приказа ни президента страны, ни министра обороны, так как есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи.

В параде Победы должны были принять участие 72 самолета, среди которых стратегические и дальние бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, истребители, включая новейшие Су-35С, фронтовые бомбардировщики и штурмовики, учебно-боевые самолеты Як-130, военно-транспортные машины, самолеты-заправщики, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М.