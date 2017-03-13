Песков назвал предполагаемую дату встречи Путина и Трампа
Первая встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится во время проведения саммита G-20 в Гамбурге в июле, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он также не исключил, что встреча президентов может состояться раньше запланированных сроков.
Песков не стал называть возможные темы встречи Путина и Трампа, отметив, что «они просто поговорят друг с другом» поскольку сегодня важен сам факт того, что «они сядут и будут друг с другом говорить». Об этом сообщает Oane.ws.
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