Песков назвал предполагаемую дату встречи Путина и Трампа

Первая встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится во время проведения саммита G-20 в Гамбурге в июле, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также не исключил, что встреча президентов может состояться раньше запланированных сроков.

Песков не стал называть возможные темы встречи Путина и Трампа, отметив, что «они просто поговорят друг с другом» поскольку сегодня важен сам факт того, что «они сядут и будут друг с другом говорить». Об этом сообщает Oane.ws.