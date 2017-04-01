Песков назвал «популистскими» обвинения оппозиции в адрес российских властей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование Навального о доходах Дмитрия Медведева.

Как сообщает агентство URA.RU со ссылкой на телеканал ABC News, заместитель Руководителя Администрации президента назвал обвинения со стороны оппозиции «популистскими», а доходы чиновников - «прозрачными».

Отмечается, что во время интервью журналист упомянул фильм политика Алексея Навального о собственности российского премьера и поинтересовался, как глава правительства может приобрести подобные «богатства» на свою зарплату. Песков ответил: «Все мы, бюрократы, как люди, которые работают на государство, каждый год подаем декларации о доходах и расходах в специальные органы, которые проверяют и перепроверяют наши декларации».

Пресс-секретарь также обвинил оппозицию в том, что те не владеют информацией, которой располагают российские спецслужбы.

Комментируя митинги против коррупции, которые состоялись в разных городах РФ 26 марта, Песков заметил, что борьба с коррупцией является актуальной для россиян проблемой и общество не приемлет это явление. Говоря о многочисленных задержаниях, он добавил, что некоторые акции протеста прошли незаконно.