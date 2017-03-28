Песков назвал «очередной уткой» сообщение о его и Суркова тайном визите в Луганск

Распространенная со ссылкой на Службу безопасности Украины информация о том, что пресс-секретарь президента РФ и Дмитрий Песков и помощник президента РФ Владислав Сурков якобы тайно посетили Луганск, является «очередной уткой». Об этом сам Песков сообщил журналистам.

- Это очередная «утка», не обращайте на это внимания. Я прямо вот из Луганска сейчас и звоню. А СБУ пусть работает, пусть проверяет. По поводу Суркова - тоже пусть проверяют, - цитирует руководителя пресс-службы Кремля ТАСС.

По ироничному заявлению Пескова, «украинские налогоплательщики мало зарабатывают, платят деньги, чтобы СБУ занималась серьезными делами».