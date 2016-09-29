Песков назвал неуклюжим заявление США о террористической угрозе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что прогнозы Вашингтона о том, что война в Сирии может стать причиной для атак на российские города, являются неуклюжими.

– У нас есть специальные службы, которые занимаются борьбой с терроризмом. Они занимаются этим на постоянной основе. Все необходимые меры принимаются не по случаю чего-то, они принимаются на постоянной основе, – сказал Песков. Он также выразил надежду на соблюдение Вашингтоном договоренностей по решению сирийского конфликта, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что официальный представитель Госдепа США Джон Кирби выступил с заявлением в отношении России. По его словам, силовая операция в Сирии может стать для террористов поводом атаковать города РФ. В МИД России заявление назвали "эмоциональным".

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