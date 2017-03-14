Песков назвал «истерикой» и «абсолютным вымыслом» фильм CNN о Путине

Комментируя вышедший на канале CNN фильм о президенте РФ Владимире Путине, руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что картина выдержана в сложившемся в последнее время «истерическом и эмоциональном русле».

- Лично Владимир Владимирович не успел ознакомиться, потому что фильм вышел ночью. Какие-то выжимки из СМИ мы читали, собственно, все было так, как и прогнозировалось: это очередной материал, который находится в русле истеричного, эмоционального фона, который основывается на мнениях, которые не имеют под собой ничего существенного, мнениях, которые чаще всего являются абсолютным вымыслом, — цитирует Пескова RT.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что считает фильм CNN одиозным и не содержащим ничего нового.

Ранее, в ночь на 14 марта телеканал CNN показал фильм о Путине под названием «Самый могущественный человек в мире», автором которого выступил журналист Фарид Закария.