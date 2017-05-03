Песков назвал главное условие завершения «томатной войны» с Турцией

Интересы российских граждан превыше всего для президента РФ Владимира Путина в вопросе о поставках турецких томатов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, для Путина во главе угла интересы российских производителей и интересы граждан в вопросе обеспечения безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о снятии всех торговых ограничений с Турции, кроме запрета на импорт помидоров, сообщает RT.

Ранее эксперты института Гайдара и РАНХиГС подсчитали, что Россия потеряла от 1,3 до 1,5 миллиарда долларов из-за запрета на импорт томатов и огурцов из Турции. Кроме того, пострадали российские потребители, лишившиеся возможности покупать дешевые турецкие помидоры, составлявшие 43 процента от всей продукции на рынке.

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