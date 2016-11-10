Песков назвал феноменально близкими взгляды Путина и Трампа на внешнюю политику

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отметил феноменальное сходство в концептуальных подходах к внешней политике президента РФ Владимира Путина и победившего на выборах в США Дональда Трампа.

Песков обратил внимание на то, что в своем обращении к избирателям Трамп заявил о готовности выстраивать диалог с любой страной, которая будет к этому готова. На Валдайском форуме Путин сказал «то же самое, только, естественно, говоря о безусловном приоритете для него национальных интересов России».

- Это феноменально, насколько они, получается, близки в своем концептуальном подходе к внешней политике, — цитирует РИА «Новости» выступление Пескова перед журналистами в Нью-Йорке, куда пресс-секретарь президента РФ прибыл на открытие матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.

По словам руководителя пресс-службы Кремля, одинаковые посылы в оценке внешней политики могут послужить «хорошим основанием для пока весьма умеренного оптимизма, в том плане, что, по крайней мере, хотя бы начнется диалог для того, чтобы эти Авгиевы конюшни в наших двусторонних отношениях начинать разгребать».

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