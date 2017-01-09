Песков назвал доклад спецслужб США о хакерах «любительским» и «эмоциональным»

Из доклада, представленного широкой общественности американскими спецслужбами, невозможно понять, на чем обосновываются обвинения России в причастности к кибератакам серверов Демократической партии США. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Абсолютно не подкрепленные ничем голословные обвинения звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе высококлассных спецслужб. Что на самом деле, какими данными оперируют те, кто выступают с такими голословными обвинениями, мы по- прежнему не знаем, - цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва уже устала от обвинений в организации целенаправленных кибератак с целью повлиять на исход выборов в США.

- Это уже напоминает такую действительно в полный рост охоту за ведьмами. Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы охоты за ведьмами. Мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, все-таки ориентированными на диалог, а не на эмоциональные припадки, - заявил Песков.

Песков не ответил на вопрос, читал ли лично Путин доклад о якобы имевшей место причастности России к хакерским атакам на США.

- В той части, в которой отчет публиковался, безусловно, это было доступно для всех, в том числе и президента России, но еще раз повторяю: опубликованная часть кроме разочарования ничего не вызывает, - сказал представитель Кремля, добавив, что попытки навязать «такое количество эмоций на такой скудный материал» вызывает недоумение.