Песков напомнил Сокурову ответ Путина по делу Сенцова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил режиссеру Александру Сокурову, выступившему во время вручения кинопремий «Ника» с критикой власти относительно дела режиссера Олега Сенцова, осужденного за попытку теракта в Крыму, что президент РФ Владимир Путин уже отвечал ему на этот вопрос в Санкт-Петербурге во время заседания президентского Совета.

«Мы с большим уважением относимся к Мастеру (Сокурову)», - сказал Песков, отметив, что ответ в отношении Сенцова Путин дал в Санкт-Петербурге во время заседания президентского Совета в декабре прошлого года, когда эту тему так же поднимал Сокуров.

2 декабря 2016 года Путин, отвечая на просьбу Сокурова относительно судьбы Сенцова, отметил, что Россия является правовым государством, и вопросы такого рода должны решаться судебной системой. При этом глава государства обратил внимание, что Сенцов был осужден «не за творчество», а за то, что он, как установил суд, «посвятил свою жизнь террористической деятельности», в результате которой могли пострадать граждане России. Об этом сообщает ТАСС.

В декабре прошлого года Более 60 членов Всемирной организации писателей подписали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании режиссера Олега Сенцова.

Режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму за организацию терактов. Его приговорили к 20 годам колонии.