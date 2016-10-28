Песков напомнил об иностранном происхождении праздника Хэллоуин

Администрация президента РФ нейтрально относится к празднику Хэллоуин и не собирается его запрещать, поскольку это не единственный праздник, который пришел в Россию из-за границы. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Кремль никак не относится к обращениям о запрете. Здесь, наверно, только можно позволить такую маленькую историческую реминисценцию: Новый год никогда не был традиционно русским праздником и тоже пришел из-за границы, – цитирует пресс-секретаря президента РФ интернет-издание Дни.Ру со ссылкой на РИА «Новости».

В преддверии Хэллоуина британская газета The Independent назвала 30 песен, наиболее подходящих для него. На первом месте рейтинга – Thriller Майкла Джексона. Вторая строчка досталась хиту Highway To Hell группы AC/DC. На третьей расположилась композиция Ghostbusters Рея Паркера – младшего.

Хэллоуин — праздник, восходящий к традициям кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается он 31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах, при этом официальным выходным днем не является. В конце XX века мода на атрибутику Хэллоуина пришла в большинство стран Европы.