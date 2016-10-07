Песков не исключил возвращения военных баз РФ на Кубу и во Вьетнам

Изменения в международной обстановке вынуждают все страны защищать свои национальные интересы и предпринимают шаги, которые полагают необходимыми. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном возрождении российских военных баз на Кубе и во Вьетнаме.

- Международная обстановка не статична, она достаточно подвижна. Вы видите, что последние два года внесли вообще в международные дела и в режим международной безопасности существенные коррективы. Поэтому естественно, все страны в соответствии со своими национальными интересами оценивают эти изменения и предпринимают определенные меры в том русле, в котором считают нужным, - цитирует Пескова ТАСС.

Вместе с тем руководитель пресс-службы Кремля отказался комментировать планы администрации президента в отношении баз на Кубе и во Вьетнаме.

Ранее на эту тему высказался заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Выступая перед депутатами Госдумы, он заявил, что военное ведомство рассматривает возможность возвращения военных баз на те позиции, где они дислоцировались во времена СССР.