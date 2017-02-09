Песков исключил возможность российско-американской «сделки» по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не соответствующей действительности информацию зарубежных масс-медиа о подготовке некой сделки между Москвой и Вашингтоном на тему Украины.
Общаясь с журналистами, Дмитрий Песков выразил сильные сомнения в том, что внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки. «Эта информация никоим образом не соответствует действительности», - цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.
Вместе с тем, Песков высказал надежду, что США используют свое влияние на Киев, чтобы убедить украинские власти отказаться от агрессивной тактики в решении внутреннего кризиса на востоке страны.
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